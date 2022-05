Werder Spieler Christian Groß (l) und Torwart Jiri Pavlenka feiern auf einem Tieflader. Foto: Carmen Jaspersen/dpa FOTO: Carmen Jaspersen Bundesliga-Aufstieg Riesige Party in Bremen: Ducksch und Co. feiern mit Fans Von dpa | 15.05.2022, 21:57 Uhr

Nach der direkten Rückkehr in die Fußball-Bundesliga hat am Sonntagabend in Bremen die große Aufstiegsparty begonnen. Um 20.00 Uhr machte sich der offene Bus mit den Werder-Profis vom Weserstadion aus auf den Weg über den Osterdeich, wo tausende Fans ihre Aufstiegshelden stundenlang bejubelten. Der Bus kam daher nur im Schritttempo voran.