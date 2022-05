Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo (links) jubelt gemeinsam mit den Spielern Sasa Kalajdzic (Mitte) und Tiago Barreiros de Melo Tomas. Foto: Tom Weller/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Tom Weller Fussball Riesenfreude bei Stuttgarter Fußballern Von dpa | 15.05.2022, 15:05 Uhr

Nach dem Schlusspfiff gab es beim VfB Stuttgart kein Halten mehr. Denn nach dem Sieg der Mannschaft gegen den 1. FC Köln am Samstag stand fest: Stuttgart bleibt in der ersten Fußball-Bundesliga und steigt nicht in die zweite Liga ab. Daraufhin lagen Trainer Pellegrino Matarazzo und seine Spieler sich vor Freude in den Armen.