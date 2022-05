Auch die Spieler von Werder Bremen waren glücklich. Sie stiegen in die erste Liga auf. Foto: Carmen Jaspersen/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. ACHTUNG: Das Bild ist auch im Bildfunk gelaufen FOTO: Carmen Jaspersen Fussball Riesenfreude bei Fußballern in Stutgart und Bremen Von dpa | 15.05.2022, 17:35 Uhr

Nach dem Schlusspfiff gab es beim VfB Stuttgart kein Halten mehr. Denn nach dem Sieg der Mannschaft gegen den 1. FC Köln am Samstag stand fest: Stuttgart bleibt in der ersten Fußball-Bundesliga und steigt nicht in die zweite Liga ab. Daraufhin lagen Trainer Pellegrino Matarazzo und seine Spieler sich vor Freude in den Armen.