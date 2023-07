Marco Reus Foto: David Inderlied/dpa up-down up-down Bundesliga Reus ist nicht mehr Kapitän bei Borussia Dortmund Von dpa | 06.07.2023, 18:03 Uhr

Borussia Dortmunds langjähriger Kapitän Marco Reus wird in der kommenden Saison nicht mehr Spielführer beim deutschen Fußball-Vizemeister sein. „Ich hatte im Urlaub sehr lange Zeit nachzudenken und habe mich entschieden, die Kapitänsbinde weiterzugeben“, sagte Reus in einem vom BVB in sozialen Medien geteilten Video.