Frauen-Champions-League Rekord möglich: 10.000 Tickets für Barcelona-Spiel abgesetzt Von dpa | 12.04.2022, 17:02 Uhr

Der VfL Wolfsburg könnte im Halbfinal-Rückspiel der Frauen-Champions-League gegen den FC Barcelona einen Zuschauerrekord aufstellen. Knapp 10.000 Tickets sind für die Partie in der Volkswagen-Arena bereits vergriffen, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Beim Viertelfinal-Rückspiel gegen Arsenal WFC wurden 11.293 Fans gezählt, der Rekord für ein Heimspiel der Wolfsburgerinnen liegt bei 12.464. Der VfL öffnet daher weitere Stadionbereiche für die Partie gegen die Spanierinnen am 30. April (18.00 Uhr/DAZN).