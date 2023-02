Toni Kroos Foto: Jan Woitas/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down Champions League Real ohne Kroos ins Kracher-Duell beim FC Liverpool Von dpa | 20.02.2023, 15:27 Uhr

Toni Kroos fehlt Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Liverpool. Der Fußball-Weltmeister von 2014 wurde von Trainer Carlo Ancelotti nicht in den Kader für die Partie am Dienstag an der Anfield Road berufen.