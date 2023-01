Örjan Nyland Foto: Sebastian Kahnert/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down DFB-Pokal RB Leipzig rotiert gegen Hoffenheim: Nyland im Tor Von dpa | 31.01.2023, 11:45 Uhr

RB Leipzig geht mit Torhüter Örjan Nyland in das Pokalspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Trainer Marco Rose will bei dem Achtelfinal-Duell am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) zudem noch weitere Änderungen in der Startelf vornehmen.