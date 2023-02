Neymar Foto: Christophe Ena/AP/dpa up-down up-down Ligue 1 PSG-Zittern um Neymar - Sauerstoff für den Trainer Von dpa | 20.02.2023, 03:55 Uhr

Gebrochen ist nichts, aber was ist mit Neymars Bändern? Und was war da los am Spielfeldrand. Ein Sieg, der den PSG-Coach ein bisschen aufatmen lässt, von Ruhe kann bei PSG aber kaum die Rede sein.