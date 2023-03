Christophe Galtier Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down Champions League PSG-Coach nach Aus: „Taktischer Sieg meines Kollegen“ Von dpa | 09.03.2023, 01:34 Uhr

Trainer Christophe Galtier hat nach dem Achtelfinal-Aus von Paris Saint-Germain in der Champions League gegen den FC Bayern München den schwierigen Spielplan in der WM-Saison als einen Grund für den K.o. seiner Mannschaft ausgemacht. „Es liegt nicht am Aufbau des Kaders, sondern an einer Saison mit einem vollgeladenen Spielkalender“, sagte der 56-Jährige nach dem 0:2 am Mittwochabend in München.