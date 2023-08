Bier und Bratwurst gehören typischerweise zum Stadionbesuch bei Spielen der Fußball-Bundesliga. Doch was, wenn sich Fußballfans bei oder schon vor dem Spiel heftig betrinken? Einige Stadien haben Promillegrenzen erhoben. Wer darüber liegt, darf nicht rein, oder fliegt raus.

Der VfB Stuttgart hat am Montag mitgeteilt, seine Stadionordnung dahingehend zu verschärfen, dass zur kommenden Saison die Promillegrenze für Stadionbesucher gesenkt wird. In der vergangenen Spielzeit sei es in der Arena zu „auffallend mehr Sanitäts- und Ordnungsdiensteinsätzen wegen alkoholisierter Besucherinnen und Besucher gekommen, die verunfallt waren oder aufgrund ihres Zustandes medizinisch versorgt werden mussten“, begründete der Club den Schritt.

Alkoholkontrollen am Eingang und auf der Tribüne

Der VfB sehe diese Entwicklung mit Sorge und habe sich deshalb „mit den Behörden darauf verständigt, die in der Stadionordnung festgeschriebene Grenze von 1,4 auf 1,0 Promille zu senken“, hieß es in der Mitteilung weiter. „Zudem werden die Alkoholkontrollen am Einlass sowie im Stadion verstärkt. Besucherinnen und Besuchern, die über den zugelassenen Wert alkoholisiert sind, kann der Zutritt zum Stadion verweigert werden.“

Der VfB ist damit der Club mit den strengsten Alkoholvorgaben, wie ein Vergleich der Hausordnungen zeigt:

Bundesliga-Verein Promillegrenze laut Stadionordnung VfB Stuttgart 1,0 1. FC Köln 1,1 Borussia Mönchengladbach 1,1 RB Leipzig 1,1 VfL Bochum 1,6 1. FC Heidenheim 1,6 Eintracht Frankfurt 1,6 FC Bayern keine Borussia Dortmund keine Union Berlin keine SC Freiburg keine Bayer Leverkusen keine VfL Wolfsburg keine Mainz 05 keine 1899 Hoffenheim keine Werder Bremen keine FC Augsburg keine SV Darmstadt keine

Wie viel Bier kann ich trinken, um unter 1 Promille zu bleiben?

Je nach Geschlecht, Gewicht, Fülle des Magens und Veranlagung wird Alkohol unterschiedlich schnell im Körper verarbeitet. Der Promillewert berechnet sich aus dem getrunkenen reinen Alkohol in Gramm geteilt durch das Körpergewicht in Kilogramm mal 0,7 für Männer beziehungsweise mal 0,6 für Frauen.

Ein halber Liter Bier enthält rund 20 Gramm reinen Alkohol. Mit dem Promillerechner der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung lässt sich der Pegel im Zeitverlauf je nach Alkoholzufuhr und Konsument errechnen.

Männer: Demnach kann ein durchschnittlich gebauter 40-jähriger Mann vor dem Spiel einen Halbliter-Becher Bier trinken und während des Spiels noch einen – und bleibt mit einem errechneten Promillewert von 0,54 noch deutlich unter dem Grenzwert. Bei zwei Bieren vor dem Spiel und zwei weiteren während der Partie steigt der Pegel auf 1,22.

Frauen: Gleichaltrige Frauen mit durchschnittlicher Statur haben bei einem Bier vorab und einem weiteren während der Partie einen Pegel von 0,86. Trinken sie auch insgesamt vier Halbliter-Biere, beträgt der Promillewert 1,88.

Je älter Menschen werden, desto langsamer baut ihr Körper in der Regel Alkohol ab. Deshalb dürfte die Blutalkoholkonzentration bei Menschen über 40 Jahren jeweils leicht höher liegen.

(mit Material von dpa)