Deutscher Fußball-Bund Premiere beim DFB mit Pressesprecherin Franziska Wülle Von dpa | 20.09.2022, 15:56 Uhr

Erstmals in der DFB-Geschichte leitet eine Frau die Pressekonferenzen von Hansi Flick und den Nationalspielern. In Frankfurt am Main gab es die Premiere mit Franziska Wülle, der neuen Pressesprecherin der Fußball-Nationalmannschaft.