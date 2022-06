ARCHIV - Frank Steffel kandidiert als Hertha-Präsident. Foto: Fabian Sommer/dpa FOTO: Fabian Sommer Hertha-Präsidentschaft Präsidentschaftskandidat Steffel: Gespräche mit Ultras Von dpa | 14.06.2022, 14:14 Uhr

Hertha-Präsidentschaftskandidat Frank Steffel will nach Kritik an seiner Person in verschiedenen Fan-Foren auch das Gespräch mit von ihm einst pauschal kritisierten Ultras suchen.