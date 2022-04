Victor Pálsson vom FC Schalke 04 FOTO: David Inderlied 2. Bundesliga Positiver Coronatest: Schalke ohne Pálsson gegen Heidenheim Von dpa | 08.04.2022, 05:20 Uhr | Update vor 41 Min.

Der FC Schalke 04 muss im Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen Heidenheim auf Victor Pálsson verzichten. Wie Trainer Mike Büskens am Donnerstag bestätigte, wurde der Mittelfeldspieler positiv auf das Coronavirus getestet. Fraglich ist zudem der Einsatz von Abwehrspieler Thomas Ouwejan: „Bei Thomas ist es ein Zipperlein an der Wade. Da schauen wir von Tag zu Tag“, sagte Büskens. Dagegen ist die Rückkehr von Rodrigo Zalazar in den Kader ausgemachte Sache.