Transfers Polnische Medien zu Lewandowskis Aussagen über einen Wechsel Von dpa | 31.05.2022, 10:53 Uhr

Der zweimalige Weltfußballer Robert Lewandowski hat am Montag bekräftigt, dass er den deutschen Rekordmeister FC Bayern München trotz seines bis 2023 laufenden Vertrages in diesem Sommer verlassen will.