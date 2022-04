Fußball FOTO: Stuart Franklin Bundesliga Polizei: Gladbacher Fans nach Derby-Niederlage auf Gelände Von dpa | 17.04.2022, 09:27 Uhr | Update vor 16 Min.

Fans von Borussia Mönchengladbach sind Polizei-Angaben zufolge nach dem 1:3 im rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln auf das Vereinsgelände am Borussia-Park vorgedrungen. Die Anhänger konnten an der Geschäftsstelle festgesetzt werden, wie die Polizei nach der Partie der Fußball-Bundesliga am Samstagabend mitteilte.