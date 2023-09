Man danke Trainer Santos für seine Arbeit mit der Nationalmannschaft und wünsche ihm Erfolg bei künftigen sportlichen Herausforderungen, sagte Verbandschef Cezary Kulesza.



Die Kritik an Santos war nach der 0:2-Niederlage im EM-Qualifikationsspiel in Albanien am vergangenen Sonntag nicht mehr abgerissen. Für die Nationalmannschaft um Robert Lewandowski war es am fünften Spieltag schon die dritte Niederlage.



Der 68-jährige Portugiese hatte erst im Januar die Nachfolge von Czeslaw Michniewicz angetreten, von dem sich Polens Fußballverband im Dezember getrennt hatte. Der 68-jährige Portugiese hatte 2016 das portugiesische Nationalteam zum EM-Titel geführt. Während seiner Amtszeit in Polen gab es im Juni auch einen 1:0-Erfolg über die DFB-Auswahl.