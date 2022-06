ARCHIV - Ein Spielball landet im Tor. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Tom Weller DFB-Pokal Pokal-Austragungsort in Dessau: Ottensen gegen RB Leipzig Von dpa | 20.06.2022, 15:32 Uhr

Der FC Teutonia 05 Ottensen wird seine Erstrundenbegegnung im DFB-Pokal gegen Titelverteidiger RB Leipzig in Dessau austragen. Die Partie wird im dortigen Paul-Greifzu-Stadion am 30. August (20.45 Uhr/ZDF) stattfinden. Das teilte der sächsische Fußball-Bundesligist am Montag mit, nachdem Vertreter von Teutonia 05, RB und auch vom DFB an einem Vorort-Termin teilgenommen haben.