Guilherme Ramos Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down 2. Liga Platzwunde geklammert: Ramos-Einsatz nicht gefährdet Von dpa | 09.11.2022, 11:20 Uhr

Die Kopfverletzung von Arminia Bielefelds Innenverteidiger Guilherme Ramos hat äußerlich Spuren hinterlassen, wird seinen Einsatz am Sonntag in der Partie der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Magdeburg (13.30 Uhr /Sky) aber wohl nicht gefährden. „Die Wunde an der linken Augenbraue wurde mit mehreren Nadeln geklammert“, teilte der Club mit.