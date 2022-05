ARCHIV - Bakery Jatta kämpft um den Ball. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Christian Charisius 2. Bundesliga Pause für HSV-Stürmer Jatta wegen Muskelverletzung Von dpa | 28.05.2022, 15:31 Uhr

HSV-Stürmer Bakery Jatta muss wochenlang pausieren und wird voraussichtlich den Trainingsauftakt des Hamburger Fußball-Zweitligisten nach der Sommerpause verpassen. Bei dem 23-Jährigen wurde eine schwere Muskelverletzung im Oberschenkel bei einer MRT-Untersuchung diagnostiziert, wie der Hamburger SV am Samstag mitteilte. Die Verletzung hatte sich der Gambier im Relegations-Rückspiel am Montag gegen Hertha BSC (0:2) zugezogen. Durch die Niederlage gegen die Berliner hatte der HSV die Rückkehr in die Bundesliga verpasst.