Ligue 1 Paris siegt dank Mbappé spät bei Stade Brest Von dpa | 11.03.2023, 23:13 Uhr

Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain hat nach dem Aus in der Champions League einen weiteren Rückschlag in der Liga gerade so vermieden.