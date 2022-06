ARCHIV - Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch 2. Bundesliga Paderborn tritt in Saisonvorbereitung bei Ajax Amsterdam an Von dpa | 17.06.2022, 13:25 Uhr

Zur Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga tritt der SC Paderborn zu einem Testspiel bei Ajax Amsterdam an. Zwei Wochen vor Saisonstart spielen die Ostwestfalen am 2. Juli (13.00 Uhr) gegen den niederländischen Meister in Amsterdam. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ajax Amsterdam einen internationalen renommierten Testspiel-Gegner gewinnen konnten“, sagte Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth. Vor der Partie in Amsterdam spielt Paderborn auch noch gegen die beiden Drittligisten SC Verl (25. Juni) und Hallescher FC (26. Juni). Diese beiden Spiele finden ohne Zuschauer statt.