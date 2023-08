Bundesliga Österreicher Trimmel bleibt Union-Kapitän Von dpa | 09.08.2023, 17:42 Uhr Christopher Trimmel Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down

Christopher Trimmel wird auch in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga Union Berlin als Kapitän anführen. Der 36 Jahre alte Österreicher, der seit 2014 in Köpenick spielt, geht damit in seine sechste Amtszeit, wie der Verein mitteilte.