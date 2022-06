ARCHIV - Spielbälle liegen auf dem Rasen. Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild FOTO: Swen Pförtner 3. Liga Osnabrück empfängt Wolfsburg und Hannover Von dpa | 07.06.2022, 18:30 Uhr

Die niedersächsischen Profi-Fußballclubs VfL Wolfsburg, Hannover 96 und VfL Osnabrück treffen sich am 2. Juli an der Bremer Brücke bei einem Mini-Turnier zur Vorbereitung auf die neue Saison. Beim „Volkswagen Cup 2022“ stehen sich der Bundesligist, Zweit- und Drittliga-Club gegenüber. Sie werden im „Jeder gegen Jeden“-Modus insgesamt drei Spiele über jeweils 45 Minuten austragen, wie der Club aus Osnabrück am Dienstag bekanntgab.