Bundesliga Frank Kramer wird neuer Schalke-Trainer: Vertrag bis 2024 Von dpa | 07.06.2022, 13:16 Uhr

Eine Überraschung ist der Name am Dienstag nicht mehr. Frank Kramer soll mit Schalke den Klassenverbleib in der Bundesliga schaffen. Der 50-Jährige tritt in Gelsenkirchen in die großen Fußstapfen einer Vereinsikone.