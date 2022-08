Nationalspielerinnen FOTO: Sebastian Christoph Gollnow/dpa up-down up-down WM-Qualifikation Öffentliches Training der DFB-Frauen in Frankfurt Von dpa | 24.08.2022, 14:55 Uhr

Das deutsche Frauenfußball-Nationalteam bereitet sich gut drei Wochen nach dem EM-Finale in Wembley vom 30. August an in Frankfurt auf ihre beiden abschließenden WM-Qualifikationsspiele vor. ...