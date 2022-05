ARCHIV - Blick auf ein Schild «Block H, I, L» am Stadion des VfL Osnabrück. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch Klubentstehung Offener Brief: Osnabrück vor Endspiel von „Konstrukt“ RB Von dpa | 20.05.2022, 22:26 Uhr

Die Verantwortlichen des Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück haben sich vor dem DFB-Pokalfinale zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig mit deutlichen Worten gegen das „Konstrukt“ RB positioniert und ihre Sympathien für den Gegner zum Ausdruck gebracht. „Wir als VfL Osnabrück schauen gespannt, aber auch wehmütig nach Berlin und drücken dem Verein SC Freiburg die Daumen und hoffen, dass sie als DFB-Pokalsieger vom Feld gehen“, heißt es in einem von Präsident Holger Elixmann und Geschäftsführer Michael Welling unterschriebenen offenen Brief, der am Freitag auf der Internetseite der Niedersachsen veröffentlicht wurde.