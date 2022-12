Traf bei Blau-Weiß 90 gleich doppelt: Pampows Paul Telschow (hier in einer Szene aus dem Spiel gegen den 1. FC Frankfurt). Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down Fußball-Oberliga im NOFV Paul Telschow trifft doppelt und sichert Pampow Punkt bei BW 90 Von Hans-Georg Taken | 03.12.2022, 16:26 Uhr

Was für ein wildes Oberliga-Spiel: Der abstiegsbedrohte MSV Pampow holt in Unterzahl beim Tabellenvierten BW 90 Berlin ein 3:3-Remis. Und an der Linie stand ein ganz neues Trainer-Duo.