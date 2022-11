Derbyzeit in Schwerin am 14. Spieltag der Fußball-Oberliga-Saison 2022/23. Grafik: Denny Schröter up-down up-down Oberliga-Fußball im NOFV Stadtderby zwischen SG Dynamo und FC Mecklenburg Schwerin Von Hans-Georg Taken | 24.11.2022, 14:36 Uhr

SG Dynamo Schwerin gegen den FC Mecklenburg Schwerin – dieses Duell gab es in der Fußball-Oberliga noch nie. Doch das wird sich am 25. November ändern. Einer, der beide Vereine bestens kennt, ist SG-Kicker Evgeni Pataman, der sogar schon in der Nationalmannschaft gespielt hat.