Fußball-Bundesliga Nur 1:2 in Bochum: Arminia Bielefeld droht Abstieg Von dpa | 06.05.2022, 22:48 Uhr

Arminia Bielefeld taumelt der Zweitklassigkeit entgegen und kann schon an diesem Wochenende aus der Fußball-Bundesliga absteigen. Der schwache Tabellenvorletzte verlor beim VfL Bochum am Freitagabend nach einem Eigentor von George Bello in der 89. Minute verdient mit 1:2 (1:1). Gewinnt der VfB Stuttgart am Sonntag beim bereits als Meister feststehenden FC Bayern München, stünde der achte Bundesliga-Abstieg der Arminia fest.