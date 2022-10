FC Augsburg - RB Leipzig Foto: Stefan Puchner/dpa up-down up-down RB Leipzig Nkunku ein Mutmacher für Real - „Step by Step“ für Olmo Von dpa | 23.10.2022, 06:02 Uhr

Die Rückkehr von Christopher Nkunku soll RB Leipzig auch bei der großen Champions-League-Herausforderung gegen Real Madrid helfen. „Ich glaube, dass es gut funktioniert hat. Freistöße schießen geht schon mal“, sagte Trainer Marco Rose nach dem 3:3 (0:1) am Samstag in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg. Dort belegt RB in der Tabelle den achten Platz.