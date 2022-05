ARCHIV - Niko Kovac. Foto: Tobias Hase/dpa/Archivbild FOTO: Tobias Hase Bundesliga Niko Kovac kritisiert Trainerwechsel in der Bundesliga Von dpa | 26.05.2022, 14:42 Uhr

Der künftige Wolfsburger Chefcoach Niko Kovac hat die vielen Trainerwechsel in der Fußball-Bundesliga kritisiert. „Das ist eine Tendenz, die meiner Meinung nach in eine falsche Richtung geht. Das ist nicht üblich, dass man Erfolge erwartet und jedes halbe oder ganze Jahr die Spieler oder den Trainer wechselt“, sagte Kovac in einem Sky-Interview.