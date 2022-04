Fußball FOTO: Tom Weller Regionalliga Nord Niederlagen für den Nachwuchs des HSV und von Holstein Kiel Von dpa | 20.04.2022, 19:39 Uhr

Gleich vier Zweitliga-Nachwuchsmannschaften waren am Mittwochmittag in Nachholspielen der Meisterrunde in der Fußball-Regionalliga Nord aktiv. Dabei feierten sowohl Werder Bremen als auch Hannover 96 ihre ersten Siege in diesem Jahr. Die Bremer verbesserten sich durch den 1:0-Erfolg bei Holstein Kiel auf den vierten Tabellenplatz. Torschütze für Werder war Belal Halbouni.