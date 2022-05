ARCHIV - Ein Fußballspieler spielt den Ball. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Jens Büttner 2. Liga Neuzugang aus Aue: Hansa Rostock verpflichtet Strauß Von dpa | 19.05.2022, 17:37 Uhr

Der FC Hansa Rostock hat den ersten neuen Spieler für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Wie die Mecklenburger am Donnerstag mitteilten, kommt John-Patrick Strauß zum letztjährigen Aufsteiger. Der 26 Jahre alte Außenverteidiger erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Der in Wetzlar geborene Profi mit philippinischen Wurzeln kommt vom FC Erzgebirge Aue, für den er in den vergangenen fünf Jahren 103 Zweitliga-Spiele bestritten hat. Darüber hinaus hat Strauß 13 Länderspiele (2 Tore) für die philippinische Nationalelf absolviert.