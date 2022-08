ARCHIV - Daniel Scherning trainierte zuletzt den VfL Osnabrück. Foto: David Inderlied/dpa - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa FOTO: David Inderlied up-down up-down 2. Liga Neuer Arminia-Coach: „Mit Selbstbewusstsein“ nach Heidenheim Von dpa | 19.08.2022, 16:07 Uhr

Der neue Trainer Daniel Scherning vom punktlosen Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld geht mit viel Selbstbewusstsein in das erste Spiel beim Tabellenzweiten 1. FC Heidenheim.„Auf uns wartet eine riesige Herausforderung“, sagte 38-Jährige, der unter der Woche vom Drittligisten VfL Osnabrück zum Bundesliga-Absteiger wechselte, bei seiner Vorstellung, betonte aber auch: „Wir sind Arminia Bielefeld und wir fahren mit Selbstbewusstsein nach Heidenheim, um da auch was mitzunehmen.“Die Ostwestfalen hatten sich nach dem 0:2 gegen den HSV am vergangenen Wochenende vom Italiener Uli Forte getrennt. ...