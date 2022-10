Spitzenreiter Neapel Foto: Andrew Medichini/AP/dpa up-down up-down Serie A Neapel „unwiderstehlich“: Maradona-Rekord egalisiert Von dpa | 24.10.2022, 13:44 Uhr

Der SSC Neapel ist in Italien derzeit nicht zu stoppen. Der Tabellenführer der Serie A feierte beim 1:0 (0:0) gegen AS Rom den elften Pflichtspielsieg in Serie und egalisierte damit einen Vereinsrekord aus Zeiten von Diego Maradona.