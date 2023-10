Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann wird dem FC Bayern München und dem deutschen Fußball-Nationalteam vorerst fehlen.



Die 23-Jährige hat sich im Heimspiel gegen den 1. FC Köln (2:0) eine Bänder- und Sprunggelenksverletzung zugezogen, wie der deutsche Meister mitteilte, und fällt demnach mehrere Wochen aus.



Die 23-jährige Lohmann spielte zuletzt in der DFB-Auswahl in der Nations League in Dänemark (0:2) und gegen Island (4:0) von Anfang an. Für die nächsten Partien am 27. Oktober in Sinsheim gegen Wales und am 31. Oktober in Island kommt sie damit nicht infrage. In dem neuen Wettbewerb geht es für die Vize-Europameisterinnen um die Olympia-Qualifikation für Paris 2024.