Hamburger SV FOTO: Roland Weihrauch 2. Bundesliga Nächster Tiefschlag für HSV: Niederlage bei Holstein Kiel Von dpa | 10.04.2022, 15:46 Uhr | Update vor 15 Min.

Der Hamburger SV hat kaum noch Chancen auf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter unterlag am Sonntag dem Nordrivalen Holstein Kiel mit 0:1 (0:1) und liegt fünf Spieltage vor Saisonende auf Platz sechs. Die Hamburger haben acht Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz. Nach dem Sieg im Nachholspiel gegen Erzgebirge Aue fünf Tage zuvor verpassten die Hanseaten die Chance, weiteren Boden in der 2. Bundesliga gutzumachen.