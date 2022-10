Eintracht Frankfurt Foto: Arne Dedert/dpa up-down up-down Champions League Nach Remis gegen Tottenham: Eintracht will in London punkten Von dpa | 05.10.2022, 05:18 Uhr

Nach der Nullnummer gegen Tottenham Hotspur ist für Eintracht Frankfurt in der Champions League weiter alles möglich. Schon in einer Woche kommt es in London zum Rückspiel.