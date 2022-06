ARCHIV - Ein Spielball landet im Tor. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Tom Weller Bundesliga Nach Fanhinweis: Werder überprüft Spende an Sponsor-Stiftung Von dpa | 14.06.2022, 17:53 Uhr

Nach Hinweisen aus den sozialen Netzwerken überprüft der Fußball-Bundesligist Werder Bremen seine Zusage für eine Spende an die Stiftung eines Werder-Sponsors. Das bestätigte der Club am Dienstag via Twitter und auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur.