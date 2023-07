Alexander Nübel Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Bundesliga Mutiger und lautstärker: Nübel will beim VfB weiter reifen Von dpa | 27.07.2023, 14:04 Uhr

Bei seinem ersten öffentlichen Training mit dem VfB Stuttgart spricht Torwart Nübel offen die Punkte an, an denen er besser werden will. Lautstarke Ansagen vermied die Bayern-Leihgabe dagegen.