Kevin Volland Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Ligue 1 Monacos Kevin Volland zieht es zurück nach Deutschland Von dpa | 12.05.2023, 05:30 Uhr

Fußballprofi Kevin Volland sieht seine Zukunft in Deutschland. „Meine Familie und mich zieht es auf jeden Fall zurück nach Deutschland in die Heimat, wir wollen auch nach der Karriere wieder im Allgäu leben“, sagte der 30 Jahre alte Stürmer von der AS Monaco „ran.de“.