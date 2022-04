Anthony Modeste FOTO: Rolf Vennenbernd Bundesliga Modeste zurück in Kölner Startelf, Mainz mit Stach für Lee Von dpa | 09.04.2022, 14:56 Uhr | Update vor 39 Min.

Torjäger Anthony Modeste ist nach einer krankheitsbedingten Pause zurück in der Startelf des 1. FC Köln. Trainer Steffen Baumgart nominierte für die Partie gegen den FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) drei weitere neue Spieler für die Anfangsformation. Jannes Horn, Ondrej Duda und Jeff Chabot spielen von Beginn an, insgesamt fehlen dem FC sechs Profis. Bei den Rheinhessen, die ihr drittes Spiel innerhalb von sechs Tagen bestreiten, gibt es mit Anton Stach für Jae-Sung Lee nur eine Änderung.