MLS Messi erstmals seit Wechsel nach Miami nicht in der Startelf Von dpa | 27.08.2023, 02:15 Uhr Lionel Messi Foto: George Walker IV/AP/dpa

Lionel Messi steht erstmals seit seinem Debüt für Inter Miami nicht in der Startelf seiner Mannschaft. Trainer Tata Martino verzichtete für das Auswärtsspiel gegen die New York Red Bulls zunächst auf den Weltmeister aus Argentinien und verzögerte dessen ersten Einsatz in der Major League Soccer.