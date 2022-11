Friedrich Merz Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Fußball-WM in Katar Merz warnt Fans: WM keine politische Demo Von dpa | 18.11.2022, 07:23 Uhr

Die kritischen Stimmen zur Fußball-WM in Katar in Richtung FIFA und Gastgeber sind allgegenwärtig. Doch CDU-Chef Friedrich Merz wendet sich auch an die deutschen Fans.