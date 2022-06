ARCHIV - Xaver Schlager (vorne) kämpft um den Ball. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild FOTO: Swen Pförtner Fußball Medien: RB Leipzig an Wolfsburgs Schlager interessiert Von dpa | 15.06.2022, 23:06 Uhr

Fußball-Bundesligist RB Leipzig soll nach übereinstimmenden Medienberichten am Wolfsburger Profi Xaver Schlager interessiert sein. Das berichten der Pay-TV-Sender Sky und die „Bild“ am Mittwochabend. Der 24 Jahre alte Österreicher wechselte 2019 von RB Salzburg zum VfL und steht in Wolfsburg noch bis 2023 unter Vertrag.