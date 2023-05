Oliver Kahn Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Bundesliga Matthäus-Lob für Kahn: Oliver hat guten Eindruck gemacht Von dpa | 09.05.2023, 04:55 Uhr

Nach der zuletzt harten Kritik an Oliver Kahn hat Fußball-Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus nun den Bayern-Vorstandschef gelobt. „Oliver hat einen guten und offenen Eindruck auf mich gemacht. Er hat auf alle Fragen klar geantwortet und ist keinem Thema ausgewichen“, schrieb Matthäus über die Begegnung mit Kahn am Samstag am sogenannten Topspiel-Tisch des Pay-TV-Senders Sky vor dem Bundesliga-Sieg der Münchner in Bremen.