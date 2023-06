Lothar Matthäus Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Nationalmannschaft Matthäus kritisiert USA-Reisepläne des DFB-Teams Von dpa | 21.06.2023, 07:44 Uhr

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat kein Verständnis für die Länderspielreise der DFB-Auswahl in die USA im Oktober. „Wir wollen bei den eigenen Fans präsent sein und fliegen in die USA: Ich weiß nicht, warum man so etwas ausmacht“, sagte der 62-Jährige der „Bild“-Zeitung.