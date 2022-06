ARCHIV - Markus Anfang, damals Trainer von Bremen, steht im Stadion. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Robert Michael 3. Liga Markus Anfang neuer Trainer bei Dynamo Dresden Von dpa | 10.06.2022, 11:00 Uhr

Sieben Monate nach seinem Impfpass-Skandal bei Werder Bremen hat Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden Markus Anfang als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 47-Jährige tritt die Nachfolge von Guerino Capretti an. Bei den Sachsen erhält Anfang einen Vertrag bis 30. Juni 2024. Das teilte der Fußball-Drittligist am Freitag mit. Der neue Dynamo-Hoffnungsträger, der um 14.00 Uhr in Dresden auf einer Pressekonferenz vorgestellt wird, war im November als Werder-Trainer zurückgetreten, nachdem die Staatsanwaltschaft gegen ihn Ermittlungen wegen der Nutzung eines gefälschten Impfausweises eingeleitet hatte.