Über die Höhe der Ablösesumme für den italienischen Europameister von 2021 gab es keine offiziellen Zahlen, sie soll laut Transferexperte Fabrizio Romano bei 45 Millionen Euro liegen. Dies wäre ein neuer Rekord für die katarische Liga. Für PSG hatte Verratti 276 Spiele in der Ligue 1 bestritten und neunmal mit dem Club die französische Meisterschaft geholt.



Zuletzt war in Julian Draxler ein weiterer PSG-Spieler mit Al-Ahli in Verbindung gebracht worden. Der bald 30 Jahre alte frühere deutsche Nationalspieler wurde vom französischen Hauptstadtclub bereits im September vergangenen Jahres an Benfica Lissabon ausgeliehen und hat in Paris keine sportliche Zukunft mehr. Die Leihe mit Benfica endete nach der vergangenen Saison. Draxlers Vertrag bei PSG ist bis zum 30. Juni 2024 gültig.