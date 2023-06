Sadio Mané Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down Bundesliga Mané plant seine Zukunft beim FC Bayern Von dpa | 28.06.2023, 13:41 Uhr

Sadio Mané will auch in der kommenden Saison beim FC Bayern München spielen. „Ja, so Gott will“, antwortete der 31 Jahre alte Stürmer beim senegalesischen Fernsehsender 2sTV auf die Frage, ob er dem Rekordmeister erhalten bleibe. „Wenn alles gut geht, werde ich zurückkehren.“